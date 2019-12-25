Глава ФБУ рассказал об изменениях в составе сборной Украины на январских этапах Кубка мира

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о предстоящих изменениях в составе команды на январских этапах Кубка мира.

«Я знаю, что какой-то этап будет пропускать Юля Джима, но пока не знаю какой. Вита и Валя пропустят Поклюку. Возможно, что-то пропустит и Лена Пидгрушная. Сейчас пока все девчонки остались в горах, готовятся к январской части сезона.

Даже Журавок, которая должна была ехать сдавать экзамены, сказала: лучше пусть придётся где-то пожертвовать учёбой, но я хочу тренироваться на снегу, а не сидеть дома без нормальных тренировок. Юля делает на этот сезон большую ставку и подходит максимально серьёзно", — приводит слова Брынзака Biathlon.com.ua.

Предстоящие этапы Кубка мира пройдут в Оберхофе (9-12 января 2020 года), Рупольдинге (15-19 января) и Поклюке (23-26 января).