Васильев: Малышко не выступит на «Ижевской винтовке», с его отбором полная чехарда

Двукратный олимпийский чемпион, президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев сообщил, что Дмитрий Малышко не будет участвовать в соревнованиях «Ижевская винтовка».



«Нет, Малышко не прилетит. Будет тренироваться. Как теперь с его отбором на Кубок IBU — никто ничего не знает. Тут полная чехарда в этом вопросе, ничего не понятно. Учитывая нынешнюю ситуацию в СБР – всё возможно. Может быть, Дмитрия ещё возьмут на этапы Кубка IBU. Во всякому случае, ничего нельзя исключать.

Готов ли сам Малышко отправиться на Кубок IBU? Почему же нет? Всё лучше, чем спортсмену с Кубка мира слететь сразу на Кубок России. Может, он на Кубке IBU покажет себя», — приводит слова Васильева «Спорт день за днём».



Ранее главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев сообщил, что удачное выступление на «Ижевской винтовке», которая пройдёт с 26 по 29 декабря, — единственная возможность для Малышко вернуться на Кубок IBU.