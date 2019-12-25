Стали известны старт-листы на первые гонки «Ижевской винтовки»

Союз биатлонистов России (СБР) на официальном сайте опубликовал стартовые списки на первые гонки в рамках юбилейных, 50-х соревнований «Ижевская винтовка». Завтра, 26 декабря, пройдёт женская индивидуальная гонка и мужской спринт.

На женскую индивидуальную гонку заявлена вернувшаяся с Кубка мира Тамара Воронина, а также Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Виктория Сливко, Дарья Виролайнен, Валерия Васнецова и многие другие. Всего на дистанцию 15 км отправятся 47 участниц.



В заявку на мужской спринт попали Алексей Волков, Александр Поварницын, Максим Цветков, Алексей Слепов, Юрий Шопин, Кирилл Стрельцов, Пётр Пащенко, Игорь Малиновский. В старт-лист не внесён Дмитрий Малышко, который выпал из состава сборной на Кубке мира и должен был отбираться на Кубок IBU через «Ижевскую винтовку». Всего на дистанцию гонки на 10 км выйдут 72 спортсмена.