Пайффер: не считаю, что Россия понесла суровое наказание

Олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира немецкий биатлонист Арнд Пайффер рассказал, как реагирует на соперничество с россиянами в свете решения ВАДА об отстранении России на четыре года от крупнейших международных соревнований за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

«Я могу свободно отстраниться от мыслей об этом. У меня нет ощущения, что в настоящий момент нас обманывают по-крупному. Но, конечно, мы не можем этого знать точно. Были времена, когда я наблюдал огромные скачки в результатах, особенно сезонные, но сейчас я этого сказать не могу. Я верю, что по крайней мере большинство моих соперников чисты.

По поводу решения ВАДА у меня двойственные чувства. Мне было бы тяжело лишить участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира молодых спортсменов, которые к этой теме отношения не имеют. С другой стороны: они выступят как «нейтральные атлеты из России», и я не считаю это суровым наказанием. Но, думаю, в России это наказание считают суровым, потому что оно касается национальной гордости.

Я не считаю нынешние санкции продуктивными, это правда. В 2018 году мы всё это уже прочувствовали в Пхёнчхане. Там была сокращённая делегация России с двумя молодыми биатлонистами, в то время как в Кубке мира их выступало шестеро. Двое ребят выступали в нейтральных цветах, за ними не было команды, они не могли участвовать в эстафете. У них были лишь они сами. Мне было почти жаль их. Но если на предстоящем чемпионате мира будет такая же команда, как в Кубке мира, только под другим названием, то это просто бессмыслица", — цитирует Пайффера Zeit Online.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 13 по 23 февраля 2020 года.