Кайшева выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»

Биатлонистка Ульяна Кайшева стала победительницей индивидуальной гонки на «Ижевской винтовке». Второе место заняла Виктория Сливко. Тройку призёров замкнула Евгения Павлова.

Биатлон. «Ижевская винтовка». Ижевск

Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км

1. Ульяна Кайшева — 44.57,4 (2).

2. Виктория Сливко — +59,5 (2).

3. Евгения Павлова — +1.04,5 (2).

4. Елизавета Каплина — +1.09,7 (2).

5. Наталья Гербулова — 1.31,3 (3).

6. Анастасия Рудакова — +1.45,5 (0).

7. Дарья Виролайнен — +2.14,5 (2).

8. Екатерина Муралеева — +2.39,8 (2).

9. Татьяна Воронова — +2.57,0 (2).

10. Светлана Бочкарёва — +3.11,2 (1).

11. Тамара Воронина — +3.12,4 (3).

Сегодня, 26 декабря, также состоится спринтерская гонка у мужчин. «Ижевская винтовка» завершится 29 декабря.