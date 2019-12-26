Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Кайшева выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»

Кайшева выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»
Биатлон / Чемпионат России 0

Биатлонистка Ульяна Кайшева стала победительницей индивидуальной гонки на «Ижевской винтовке». Второе место заняла Виктория Сливко. Тройку призёров замкнула Евгения Павлова.

Биатлон. «Ижевская винтовка». Ижевск
Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км
1. Ульяна Кайшева — 44.57,4 (2).
2. Виктория Сливко — +59,5 (2).
3. Евгения Павлова — +1.04,5 (2).
4. Елизавета Каплина — +1.09,7 (2).
5. Наталья Гербулова — 1.31,3 (3).
6. Анастасия Рудакова — +1.45,5 (0).
7. Дарья Виролайнен — +2.14,5 (2).
8. Екатерина Муралеева — +2.39,8 (2).
9. Татьяна Воронова — +2.57,0 (2).
10. Светлана Бочкарёва — +3.11,2 (1).
11. Тамара Воронина — +3.12,4 (3).

Сегодня, 26 декабря, также состоится спринтерская гонка у мужчин. «Ижевская винтовка» завершится 29 декабря.

Расписание «Ижевской винтовки» — 2019
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019