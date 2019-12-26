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Слепов стал победителем спринта на «Ижевской винтовке»

Слепов стал победителем спринта на «Ижевской винтовке»
Биатлон / Чемпионат России 0

Трёхкратный чемпион Европы по биатлону Алексей Слепов стал победителем спринтерской гонки на «Ижевской винтовке». Второе место занял Дмитрий Иванов. Третий результат продемонстрировал Вадим Филимонов.

Биатлон. «Ижевская винтовка». Ижевск
Мужчины. Спринт. 10 км
1. Алексей Слепов — 25.38,0 (0).
2. Дмитрий Иванов — +9,6 (0).
3. Вадим Филимонов — +32,7 (0).
4. Александр Поварницын — +40,3 (2).
5. Антон Свотин — +45,2 (0).
6. Евгений Сидоров — +59,6 (1).
7. Тимур Махамбетов — +1.01,0 (0).
8. Пётр Пащенко — +1.01,1 (1).
9. Юрий Шопин — +1.03,8 (1).
10. Дмитрий Шамаев — +1.04,5 (0).
11. Кирилл Стрельцов — +1.10,1 (2)...
17. Максим Цветков — +1.34,3 (1)...
29. Алексей Волков — +2.21,3 (1)...
43. Игорь Малиновский — +2.46,4 (0).

28 декабря состоятся мужская индивидуальная гонка и женский спринт. «Ижевская винтовка» завершится 29 декабря.

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