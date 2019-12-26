Драчёв: обсуждаем вопрос, чтобы из «Ижевской винтовки» сделать международный старт

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что СБР рассматривает вариант превращения «Ижевской винтовки» в международные соревнования.

«Мы обсуждаем вопрос, чтобы из „Ижевской винтовки“ сделать международный старт, брендовый старт, как Рождественская гонка в Шальке. Такую же мы можем провести здесь, в Ижевске с привлечением иностранных спортсменов. Да, первоначально за это пришлось бы заплатить, организовать хорошие призы, организовать мероприятия для зрителей, а уже потом участники бы сюда потянулись. Это даст толчок развитию и всероссийского биатлона, и удмуртского.



Спортивный комплекс в Ханты-Мансийске похож на ижевский. В 1996 и 1997 годах мы стали привлекать иностранцев, мы сделали трассы, стрельбище, в итоге в 2003-м и в 2011-м провели там чемпионат мира», — цитирует Драчёва ТАСС.

«Ижевская винтовка»—2019 завершится 29 декабря.

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