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Слепов: не ставлю конкретную задачу попасть на этапы Кубка IBU

Слепов: не ставлю конкретную задачу попасть на этапы Кубка IBU
Биатлон / Чемпионат России 0

Российский биатлонист Алексей Слепов, выигравший спринтерскую гонку в рамках соревнований «Ижевская винтовка», признался, что не ставит перед собой цели попасть на этапы Кубка IBU.

«Цель у меня — выступить хорошо в индивидуальной гонке, а там уже будь что будет. Поэтому я не ставлю конкретную задачу попасть на этапы Кубка IBU, а ставлю задачу хорошо выступить на следующих стартах в Ижевске.

Та самая ижевская винтовка, которую дарят как сувенир, она у меня вторая, поэтому очень приятно получить такой знаменательный кубок и поставить его на видную полку в своей комнате», — приводит слова Слепова ТАСС.

Второе место в спринте на «Ижевской винтовке» занял Дмитрий Иванов. Третий результат продемонстрировал Вадим Филимонов.

Слепов стал победителем спринта на «Ижевской винтовке»
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