Слепов: не ставлю конкретную задачу попасть на этапы Кубка IBU

Российский биатлонист Алексей Слепов, выигравший спринтерскую гонку в рамках соревнований «Ижевская винтовка», признался, что не ставит перед собой цели попасть на этапы Кубка IBU.



«Цель у меня — выступить хорошо в индивидуальной гонке, а там уже будь что будет. Поэтому я не ставлю конкретную задачу попасть на этапы Кубка IBU, а ставлю задачу хорошо выступить на следующих стартах в Ижевске.

Та самая ижевская винтовка, которую дарят как сувенир, она у меня вторая, поэтому очень приятно получить такой знаменательный кубок и поставить его на видную полку в своей комнате», — приводит слова Слепова ТАСС.



Второе место в спринте на «Ижевской винтовке» занял Дмитрий Иванов. Третий результат продемонстрировал Вадим Филимонов.