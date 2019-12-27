Наставник Бабикова объяснил, почему Антон записал разговор с тренерами сборной

Виктор Никитин, тренер российского биатлониста Антона Бабикова, рассказал, почему его подопечный решил записать разговор с тренерским штабом сборной. После первого этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) спортсмен был вынужден вернуться на родину без винтовки. Он также принял решение пропустить «Ижевскую винтовку».

«Сколько раз выставляли его, что он виноват. А тренерский штаб как всегда ни при чём. Поэтому Антону посоветовали записывать разговоры с тренерским штабом, чтобы потом не возникло вопросов, почему он уехал домой. Как это было в прошлом году с эстафетой», — приводит слова Никитина Bash News.

Бабиков выступил на этапе Кубка мира в Эстерсунде, так как завоевал личную квоту, выиграв общий зачёт Кубка IBU.

Бабиков: я записал разговор с тренерами, чтобы меня снова не сделали крайним