«Я уже встречался с Вяльбе». Драчёв рассказал о решении проблемы с лыжами

Президент СБР Владимир Драчёв сообщил, что эксперты Федерации лыжных гонок России будут помогать в подготовке лыж для биатлонистов сборной.

«У нас есть очень хороший опыт нашей лыжной федерации, я уже встречался с Еленой Вяльбе, поговорил с ней, пообщался по поводу поддержки российского биатлона командой сервиса лыжников, они готовы будут нам оказать техническое содействие и разъяснить некоторые позиции, которые нам нужны для приобретения машины.



Взяли на работу двух человек, которые сейчас работают, вчера в ЦСП в Минспорте их утвердили, на данный момент они встречаются с лыжниками и обговаривают всё», — цитирует Драчёва ТАСС.

Глава СБР также сообщил, что Министерство спорта России и Олимпийский комитет России готовы оказать содействие в привлечении иностранных специалистов для работы над качеством лыж.

«Минспорт России и Олимпийский комитет, конечно, тоже готовы поддержать нас, оказать содействие, в том числе по договорам о привлечении иностранных специалистов, потому что мы сами не можем финансировать до такой степени. У нас есть возможность через олимпийский комитет профинансировать иностранных специалистов, будем сейчас обращаться для того, чтобы с нового года сделать этот контракт», — сказал Драчёв.

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