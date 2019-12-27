Глава СБР: в Анси бежали Норвегия и Франция, а остальные были потеряны
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что на прошедшем этапе Кубка мира в Анси (Франция) преимущество имели сборные, у которых есть современные штайншлифт-машины. Ранее он заявил, что нужное оборудование появится у сборной России в январе, однако требуется помощь иностранных специалистов.
«Кто имеет такие машины — норвежцы, французы, немцы, шведы — они все в элите, а у кого их нет, видно по результатам в Анси. Сразу было заметно, что бегут Норвегия, Франция, а остальные были потеряны», — приводит слова Драчёва ТАСС.
На третьем этапе Кубка мира российские спортсмены остались без наград. Четвёртый этап Кубка мира по биатлону пройдёт в Оберхофе (Германия) с 9 по 12 января 2020 года.
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