Драчёв назвал поступок Бабикова «немного эмоциональной реакцией»

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал ситуацию с российским биатлонистом Антоном Бабиковым. Ранее стало известно, что Бабиков покинул расположение сборной России и отказался от участия в турнире «Ижевская винтовка». Бабиков был исключён из сборной после первого этапа Кубка мира, проходившего в Эстерсунде (Швеция). При этом Бабиков там набрал больше очков, чем Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко и Никита Поршнев.

«У нас есть объективные вещи, которые мы должны рассматривать. Человек нормально выступал, готовился, просто взять и бросить, на мой взгляд, эта реакция немного эмоциональная. Надо понимать, что у каждого спортсмена есть потенциал, у кого-то — очень высокий, у кого-то — средний, все биатлонисты способные. Надо было спокойно готовиться, работать. Надо общаться с тренером, какие у Бабикова перспективы и желание дальше работать», — цитирует Драчёва ТАСС.