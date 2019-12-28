Старт-листы на гонки «Ижевской винтовки», которые пройдут 28 декабря

С 26 по 29 декабря в Ижевске проходит этап Кубка России по биатлону — «Ижевская винтовка».
Союз биатлонистов России (СБР) на официальном сайте опубликовал стартовые списки на мужскую индивидуальную гонку и женский спринт, которые пройдут сегодня, 28 декабря.
В список участников мужской индивидуальной гонки попали Алексей Волков, Александр Поварницын, Максим Цветков, Алексей Слепов, Юрий Шопин, Кирилл Стрельцов, Пётр Пащенко, Игорь Малиновский и многие другие. На дистанцию гонки на 20 км выйдет 71 спортсмен. Старт — в 10:00 мск.
На женский спринт заявлены вернувшаяся с Кубка мира Тамара Воронина, а также Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Виктория Сливко, Дарья Виролайнен, Валерия Васнецова и другие. На дистанцию 7,5 км отправятся 45 участниц. Начало — в 13:00 мск.
В 2018 году женскую индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке» выиграла Наталья Гербулова, мужскую — Семён Сучилов. В спринтерских гонках победили Алексей Слепов и Вадим Филимонов, а также Елизавета Каплина и Светлана Миронова.
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