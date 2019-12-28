Слепов выиграл мужскую индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»

Биатлонист Алексей Слепов стал победителем мужской индивидуальной гонки на 20 км на «Ижевской винтовке». Вторым стал Рустам Каюмов. Призовую тройку замкнул Пётр Пащенко.



Биатлон. «Ижевская винтовка». Ижевск

Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км

1. Алексей Слепов — 52.37,8 (1)

2. Рустам Каюмов — +26,5 (0)

3. Пётр Пащенко — +34,3 (1)

4. Максим Макаров – +45,4 (1)

5. Ильназ Мухамедзянов – +52,2 (3)

6. Андрей Павлов – +1.17,8 (1)

7. Роман Сурнев – +1.31,1 (1)

8. Иван Томилов – +1.43,8 (3)…

12. Вадим Филимонов – +2.08,9 (2)…

16. Александр Поварницын – +2.36,8 (4)...

20. Максим Цветков – +2.44,2 (1)…

22. Антон Свотин – +3.32,7 (3)…

41. Вячеслав Малеев – +6.31,7 (4)…

44. Юрий Шопин – +7.12,3 (6).

Сегодня, 28 декабря, также состоится спринтерская гонка у женщин. «Ижевская винтовка» завершится 29 декабря.