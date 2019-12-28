Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Слепов выиграл мужскую индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»

Слепов выиграл мужскую индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»
Биатлон / Чемпионат России 0

Биатлонист Алексей Слепов стал победителем мужской индивидуальной гонки на 20 км на «Ижевской винтовке». Вторым стал Рустам Каюмов. Призовую тройку замкнул Пётр Пащенко.

Биатлон. «Ижевская винтовка». Ижевск
Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км

1. Алексей Слепов — 52.37,8 (1)
2. Рустам Каюмов — +26,5 (0)
3. Пётр Пащенко — +34,3 (1)
4. Максим Макаров – +45,4 (1)
5. Ильназ Мухамедзянов – +52,2 (3)
6. Андрей Павлов – +1.17,8 (1)
7. Роман Сурнев – +1.31,1 (1)
8. Иван Томилов – +1.43,8 (3)…
12. Вадим Филимонов – +2.08,9 (2)…
16. Александр Поварницын – +2.36,8 (4)...
20. Максим Цветков – +2.44,2 (1)…
22. Антон Свотин – +3.32,7 (3)…
41. Вячеслав Малеев – +6.31,7 (4)…
44. Юрий Шопин – +7.12,3 (6).

Сегодня, 28 декабря, также состоится спринтерская гонка у женщин. «Ижевская винтовка» завершится 29 декабря.

Расписание «Ижевской винтовки» — 2019
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019