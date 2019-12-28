Малышко: на Кубке России выступать не буду

Российский биатлонист Дмитрий Малышко, неудачно выступавший за сборную России на первых этапах Кубка мира и не отобравшийся на январские этапы соревнований, отказался выступать на Кубке России, чтобы вернуться в состав.
«На Кубке России выступать не буду. Если спортсмена убрали с Кубка мира и даже не пустили на Кубок IBU, зачем плыть против течения. Если возьмут на Кубок IBU, буду доказывать, что достоин вернуться в основной состав. Делать это на Кубке России не вижу никакого смысла», — сказал Малышко в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
Лучший результат Малышко — 25-е место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Австрии. Набрав 32 очка в шести гонках, Малышко занимает 43-е место в общем зачёте Кубка мира после трёх этапов соревнований.
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