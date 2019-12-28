Юрлова-Перхт и Елисеев — последние в масс-старте на «Рождественской гонке»

Сборная России заняла последнее, десятое место в первом старте «Рождественской гонки» — гонке с общего старта. Виной тому не столько стрельба, сколько два падения. Екатерина Юрлова-Перхт не справилась с лыжнёй уже на первом круге. Ближе к концу гонки Матвей Елисеев влетел лыжей в ограждение и не смог выбраться без посторонней помощи.

Победу в масс-старте одержала итальянская пара Доротея Вирер и Лукас Хофер. Хофер на последнем круге в борьбе за победу обогнал немца Филиппа Наврата, выступающего в паре с завершающей карьеру Лаурой Дальмайер. Бронзовыми призёрами стали украинцы Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный.

Биатлон. «Рождественская гонка». Гельзенкирхен, Германия

Масс-старт

1. Доротея Вирер — Лукас Хофер (Италия) — 32.16,9

2. Лаура Дальмайер — Филипп Наврат (Германия) — +4,5

3. Анастасия Меркушина — Дмитрий Пидручный (Украина) — +12,0

4. Марте Рёйселанд — Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — +16,6

5. Анасис Бескон — Антонен Гигонна (Франция) — +26,1.

6. Лена Хекки — Беньямин Вегер (Швейцария) — +36,2

7. Лиза Тереза Хаузер — Феликс Ляйтнер (Австрия) — +44,9

8. Маркета Давидова — Михал Крчмарж (Чехия) — +48,4.

9. Денизе Херрман — Бенедикт Долль (Германия) — +1.08,7

10. Екатерина Юрлова — Матвей Елисеев (Россия) — +1.43,9