Юрлова-Перхт и Елисеев — последние в масс-старте на «Рождественской гонке»

Сборная России заняла последнее, десятое место в первом старте «Рождественской гонки» — гонке с общего старта. Виной тому не столько стрельба, сколько два падения. Екатерина Юрлова-Перхт не справилась с лыжнёй уже на первом круге. Ближе к концу гонки Матвей Елисеев влетел лыжей в ограждение и не смог выбраться без посторонней помощи.
Победу в масс-старте одержала итальянская пара Доротея Вирер и Лукас Хофер. Хофер на последнем круге в борьбе за победу обогнал немца Филиппа Наврата, выступающего в паре с завершающей карьеру Лаурой Дальмайер. Бронзовыми призёрами стали украинцы Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный.
Биатлон. «Рождественская гонка». Гельзенкирхен, Германия
Масс-старт
1. Доротея Вирер — Лукас Хофер (Италия) — 32.16,9
2. Лаура Дальмайер — Филипп Наврат (Германия) — +4,5
3. Анастасия Меркушина — Дмитрий Пидручный (Украина) — +12,0
4. Марте Рёйселанд — Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — +16,6
5. Анасис Бескон — Антонен Гигонна (Франция) — +26,1.
6. Лена Хекки — Беньямин Вегер (Швейцария) — +36,2
7. Лиза Тереза Хаузер — Феликс Ляйтнер (Австрия) — +44,9
8. Маркета Давидова — Михал Крчмарж (Чехия) — +48,4.
9. Денизе Херрман — Бенедикт Долль (Германия) — +1.08,7
10. Екатерина Юрлова — Матвей Елисеев (Россия) — +1.43,9
- 28 декабря 2019
-
21:04
-
20:23
-
14:58
-
14:09
-
13:52
-
13:17
-
11:26
-
11:11
-
09:59
- 27 декабря 2019
-
20:26
-
10:35
-
10:21
-
09:51
-
08:45
- 26 декабря 2019
-
18:47
-
15:46
-
15:18
-
13:43
-
11:14
-
10:56
-
09:49
-
09:35
-
08:54
- 25 декабря 2019
-
23:51
-
22:35
-
20:00
-
19:06
-
13:29
-
12:51
-
09:24
- 24 декабря 2019
-
21:56
-
20:32
-
17:27
-
16:41
-
16:30