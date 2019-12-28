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Норвежцы выиграли «Рождественскую гонку», россияне — десятые

Норвежцы выиграли «Рождественскую гонку», россияне — десятые
Биатлон / Прочие турниры 0

Сборная России заняла последнее, десятое место во втором старте «Рождественской гонки» — гонке преследования. У Екатерины Юрловаой-Перхт и Матвея Елисеева не заладилась стрельба: восемь промахов на двоих.

Победу в гонке преследования одержала норвежская пара Марте Рёйселанд и Ветле Шоста Кристиансен, вторыми финишировали украинцы Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный. Бронзу «Рождественской гонки» завоевали Анасис Бескон и Антонен Гигонна. Отметим, что Гигонна на финише на 0,6 секунды опередил немца Филиппа Наврата, оставив без медали в последней гонке в карьере Лауру Дальмайер.

Биатлон. «Рождественская гонка». Гельзенкирхен, Германия
Гонка преследования

1. Марте Рёйселанд — Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 32.40,9.
2. Анастасия Меркушина — Дмитрий Пидручный (Украина) — +25,7
3. Анасис Бескон — Антонен Гигонна (Франция) — +32,5.
4. Лаура Дальмайер — Филипп Наврат (Германия) — +33,1.
5. Доротея Вирер — Лукас Хофер (Италия) — +1.03,4
6. Лиза Тереза Хаузер — Феликс Ляйтнер (Австрия) — +1.03,9
7. Лена Хекки – Беньямин Вегер (Швейцария) — +1.04,3
8. Маркета Давидова — Михал Крчмарж (Чехия) — +1.10,5
9. Денизе Херрман — Бенедикт Долль (Германия) — +1.48,2
10. Екатерина Юрлова — Матвей Елисеев (Россия) — +2.50,1

Биатлон. Рождественская гонка 2019. Гельзенкирхен, Германия
Гонка преследования
28 декабря 2019, суббота. 21:05 МСК
Окончено
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