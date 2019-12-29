Елисеев прокомментировал падения россиян на «Рождественской гонке»

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал выступление на «Рождественской гонке», где он вместе с Екатериной Юрловой-Перхт занял 10-е место. Оба спортсмена упали на дистанции во время масс-старта.

«Честно, тяжело. Хотя вроде ветра нет, не знаю почему, но очень сложно выступать.

Наверное, Катя не справилась со скоростью, не смогла вовремя переместить центр тяжести. На том повороте лёд уже образовался, трасса сильно разбита – немного ширины не хватает.

У меня лыжа в ограждение попала, я там застрял сильно. Мужчина за ограждением помог, отцепил лыжу, передал через забор. Очень неприятный момент. Сильно меня выбило это падение», – сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».

Победу одержала норвежская пара Марте Рёйселанд и Ветле Шоста Кристиансен, вторыми финишировали украинцы Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный. Бронзу «Рождественской гонки» завоевали Анаис Бескон и Антонен Гигонна.

