Павлова победила в женском спринте на «Ижевской винтовке»

На «Ижевской винтовке» завершились заключительные соревнования в женском спринте. Победу в гонке одержала представительница Новосибирской области Евгения Павлова. Она чисто отработала на двух огневых рубежах, пробежав дистанцию за 22 минуты 10,6 секунды.



Второе место заняла Анастасия Егорова. Она допустила один промах на стрельбе и уступила Павловой 17,1 секунды. Бронзовая награда досталась Екатерине Мошковой. Она также допустила один промах, её итоговое отставание составило 21,6 секунды.



Биатлон. «Ижевская винтовка». Ижевск

Женщины. Спринтерская гонка



1. Евгения Павлова – 22.10,6 (0)

2. Анастасия Егорова — +17,1 (1)

3. Екатерина Мошкова — +21,6 (1)



Соревнования в Ижевске являются отборочными на январские этапы Кубка IBU.