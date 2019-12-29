СБР: Слепов, Мухамедзянов и Филимонов отобрались на январские этапы Кубка IBU
Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) сообщила, что Алексей Слепов, Ильназ Мухамедзянов и Вадим Филимонов выполнили критерии отбора на этапы Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), которые пройдут в январе.
«Алексей Слепов, Ильназ Мухамедзянов и Вадим Филимонов отобрались с «Ижевской винтовки» на январские этапы Кубка IBU. Удачи, парни!» — говорится в сообщении пресс-службы на странице СБР в социальной сети «ВКонтакте».
«Ижевская винтовка». Очки после трёх гонок
1. Алексей Слепов – 57
2. Вадим Филимонов – 32
3. Ильназ Мухамедзянов – 31
4. Дмитрий Иванов – 30
5. Рустам Каюмов – 28.
Ранее на январские этапы Кубка IBU отобрался лидер общего зачёта Кубка России после трёх этапов Семён Сучилов.
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