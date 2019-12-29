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Кайшева и Сливко отобрались в сборную России на этапы Кубка IBU

Кайшева и Сливко отобрались в сборную России на этапы Кубка IBU
Биатлон / Кубок IBU 0

Виктория Сливко и Ульяна Кайшева по итогам «Ижевской винтовки» прошли отбор на январские этапы Кубка IBU, сообщил вице-президент Союза биатлонистов России Валерий Польховский.

У мужчин право выступать на международных стартах в январе завоевали Алексей Слепов, Ильназ Мухамедзянов и Вадим Филимонов.

«Они определены по спортивному принципу», — приводит слова Польховского ТАСС.

Ранее правлением СБР были утверждены остальные участия январских этапов Кубка IBU. В список вошли Семён Сучилов, Кирилл Стрельцов, Василий Томшин, Екатерина Глазырина, Анастасия Поршнева, Полина Шевнина и Анна Никулина.

В январе 2020 года пройдут два этапа Кубка IBU. С 10-го по 12-е состоится четвёртый этап в словацком Осрблье. С 16-го по 19-е запланировано проведение соревнований в польском городе Душники-Здруй.

СБР: Слепов, Мухамедзянов и Филимонов отобрались на январские этапы Кубка IBU
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