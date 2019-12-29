Драчёв: тех, кто будет успешно выступать на Кубке IBU, будем пробовать и на Кубке мира

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что отобравшиеся на январские этапы Кубка IBU спортсмены при удачном выступлении могут претендовать на выступление на Кубке мира.



«Тренерский совет уже собрался, подсчитал очки. Сегодня-завтра результаты будут представлены правлению, которое будет окончательно утверждать итоги. Не думаю, что будут какие-то изменения.



Кубок IBU — первая ступенька, чтобы выступить на Кубке мира. Дальше, если эти спортсмены зарекомендуют себя, будут хорошо выступать, будет ротация и будем тестировать их на Кубке мира.



Сливко доказала своё мастерство. Она участвовала на первом этапе Кубка мира по личной квоте, потом поехала отбираться и сумела этого сделать.



У нас четыре спортсменки в первой пятёрке общего зачёта Кубка IBU, женский состав очень плотный. Очень рад, что выросла конкуренция», — цитирует Драчёва ТАСС.

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