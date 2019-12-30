Экхофф: во Франции болельщики аплодируют промахам норвежцев. В России было так же
Олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира, норвежская биатлонистка Тириль Экхофф поделилась впечатлениями от третьего этапа Кубка мира, который прошёл в Анси (Франция).
«Когда я впервые прибыла туда в 2013, то на соревнованиях было не так много людей. Шесть лет спустя мы видим 60000 зрителей во время этапа.
Это правда, что зрители в Анси поддерживают своих. Когда кто-то из норвежской команды промахивается, они устраивают овации. В России было так же", — приводит слова Экхофф Ski-Nordique.
29-летняя спортсменка выиграла четыре личные гонки подряд в Кубке мира. В общем зачёте Экхофф занимает второе место. Лидирует итальянка Доротея Вирер.
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/2020.
Экхофф рассказала, кому благодарна за четыре победы подряд
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