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Экхофф: во Франции болельщики аплодируют промахам норвежцев. В России было так же

Экхофф: во Франции болельщики аплодируют промахам норвежцев. В России было так же
Биатлон / Кубок мира 0

Олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира, норвежская биатлонистка Тириль Экхофф поделилась впечатлениями от третьего этапа Кубка мира, который прошёл в Анси (Франция).

«Когда я впервые прибыла туда в 2013, то на соревнованиях было не так много людей. Шесть лет спустя мы видим 60000 зрителей во время этапа.

Это правда, что зрители в Анси поддерживают своих. Когда кто-то из норвежской команды промахивается, они устраивают овации. В России было так же", — приводит слова Экхофф Ski-Nordique.

29-летняя спортсменка выиграла четыре личные гонки подряд в Кубке мира. В общем зачёте Экхофф занимает второе место. Лидирует итальянка Доротея Вирер.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/2020.

Экхофф рассказала, кому благодарна за четыре победы подряд
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