Слепов: 1, 1, 2 — не телефон спасателей, а мои места на чемпионате и Кубке России

Трёхкратный чемпион Европы, российский биатлонист Алексей Слепов оценил выступление на «Ижевской винтовке». Он победил в первом спринте и индивидуальной гонке, а также стал вторым во втором спринте.
«1,1,2 — мои лучшие результаты на 50-й „Ижевской винтовке“. Хочу рассказать про интересные числа 1, 1, 2. Нет, это не телефон спасателей. Это мои места на чемпионате и Кубке России. Поэтому всем ЗОЖ! И с наступающим Новым годом!» — написал Слепов в своём «инстаграме».
Пресс-служба Союза биатлонистов России сообщила, что Слепов, а также Ильназ Мухамедзянов и Вадим Филимонов выполнили критерии отбора на этапы Кубка IBU, которые пройдут в январе.
Ранее стало известно, что в список участников соревнований вошли Семён Сучилов, Кирилл Стрельцов и Василий Томшин.
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