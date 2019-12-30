Шипулин накануне Нового года исполнил мечту мальчика-инвалида

Бывший российский биатлонист Антон Шипулин сообщил, что лично приехал в гости к Константину Максимову, прикованному к инвалидной коляске. Мальчик на Новый год хотел встретиться с олимпийским чемпионом.

«Новый год — время исполнения желаний! Вы знаете об акции «Мечтай со мной»? Так вот с одной из ёлочек мне передали записку с желанием Кости Максимова. Мальчик уже много лет следит за соревнованиями по биатлону, болеет за нашу команду. Мечтой Кости была встреча со мной. Исполнить её проще простого! Купил Косте наборы «Лего» и приехал к нему в гости. Ребёнок доволен и счастлив. Его такая простая, но важная мечта сбылась. А надо ли что-то ещё? Видеть счастье в глазах наших детей — то, ради чего мы, взрослые, живём и работаем.

Друзья, с наступающим! Уже совсем скоро мы услышим бой курантов. Обязательно загадайте самое сокровенное желание. Будьте уверены, оно обязательно сбудется!» — написал Шипулин в «Инстаграме».

Запись доступна на странице Шипулина в «Инстаграме».

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