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Тренер сборной Украины рассказал о составе на январские этапы Кубка мира

Тренер сборной Украины рассказал о составе на январские этапы Кубка мира
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Валерий Лесников рассказал об изменениях в составе на январских этапах Кубка мира.

«Планируем, что в Оберхофе, Германия в основной состав вернётся Анастасия Меркушина, и мы будем иметь одну запасную биатлонистку. Если не будет никаких проблем со здоровьем и физической формой у девушек, то Пидгрушная пропустит спринт, потому что в масс-старт проходит по рейтингу.

В Поклюке, Словения планируем привлекать биатлонисток из Кубка IBU. Сейчас особенно присматриваемся к Юлии Журавок, Ольге Абрамовой и Надежде Белкиной. Двое из них точно примут участие в соревнованиях вместо сестёр Семеренко, которые пропустят этот этап Кубка мира. Мы хотим сделать правильный отбор и сформировать команду на чемпионат мира. Кто-то из биатлонисток добавляет по ходу сезона, другие могут терять кондиции. Однако, лучше смотреть на результаты девушек в условиях Кубка мира. Также и мы, и мужская сборная подали заявку на чемпионат Германии. Стартовать будем 5 января, потому что соревнования всегда лучше любой тренировки», — цитирует Лесникова Xsport.

Предстоящие этапы Кубка мира пройдут в Оберхофе (9-12 января 2020 года), Рупольдинге (15-19 января) и Поклюке (23-26 января).

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