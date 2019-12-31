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Утверждён окончательный состав сборной России на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU

Утверждён окончательный состав сборной России на я
Утверждён окончательный состав сборной России на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU
Биатлон / Кубок мира 0

Правление Союза биатлонистов России утвердило окончательный состав сборной России на январские этапы Кука мира и Кубка IBU. По итогам «Ижевской винтовки» право участия в первых международных стартах 2020 года завоевали Алексей Слепов, Вадим Филимонов, Ильназ Музамедзянов, Ульяна Кайшева и Виктория Сливко, сообщает официальный сайт СБР.

Биатлон. Кубок мира. Состав сборной России
Мужчины
Александр Логинов, Матвей Елисеев, Саид Каримулла Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов.

Женщины
Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина, Кристина Резцова.

Кубок IBU. Мужчины
Семён Сучилов, Кирилл Стрельцов, Василий Томшин, Алексей Слепов, Вадим Филимонов, Ильназ Мухамедзянов.

Женщины
Екатерина Глазырина, Анастасия Поршнева, Полина Шевнина, Анна Никулина, Ульяна Кайшева, Виктория Сливко.

Слепов: 1, 1, 2 — не телефон спасателей, а мои места на чемпионате и Кубке России
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