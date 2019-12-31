Слепов поднялся на третье место в рейтинге Союза биатлонистов России

Союз биатлонистов России на своём официальном сайте опубликовал обновлённый рейтинг. У мужчин лидерство сохранил Александр Логинов. На третью строчку поднялся Алексей Слепов, на четвёртую — Вадим Филимонов, на пятую — Дмитрий Иванов. У женщин лидирует Светлана Миронова.



Рейтинг СБР. Сезон-2019/2020. Мужчины

1. Александр Логинов – 669.

2. Матвей Елисеев – 539.

3. Алексей Слепов – 438.

4. Вадим Филимонов – 421.

5. Дмитрий Иванов – 409.



Женщины

1. Светлана Миронова – 521.

2. Ирина Старых – 462.

3. Екатерина Глазырина – 457.

4. Евгения Павлова – 453.

5. Екатерина Юрлова-Перхт – 450.



По итогам минувшего сезона лучшими в рейтинге СБР стали Александр Логинов и Екатерина Юрлова-Перхт. В зачёте Кубка России лидируют Алексей Слепов (438) и Евгения Павлова (453).

Утверждён окончательный состав сборной России на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU