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Слепов поднялся на третье место в рейтинге Союза биатлонистов России

Слепов поднялся на третье место в рейтинге Союза биатлонистов России
Биатлон / Кубок мира 0

Союз биатлонистов России на своём официальном сайте опубликовал обновлённый рейтинг. У мужчин лидерство сохранил Александр Логинов. На третью строчку поднялся Алексей Слепов, на четвёртую — Вадим Филимонов, на пятую — Дмитрий Иванов. У женщин лидирует Светлана Миронова.

Рейтинг СБР. Сезон-2019/2020. Мужчины
1. Александр Логинов – 669.
2. Матвей Елисеев – 539.
3. Алексей Слепов – 438.
4. Вадим Филимонов – 421.
5. Дмитрий Иванов – 409.

Женщины
1. Светлана Миронова – 521.
2. Ирина Старых – 462.
3. Екатерина Глазырина – 457.
4. Евгения Павлова – 453.
5. Екатерина Юрлова-Перхт – 450.

По итогам минувшего сезона лучшими в рейтинге СБР стали Александр Логинов и Екатерина Юрлова-Перхт. В зачёте Кубка России лидируют Алексей Слепов (438) и Евгения Павлова (453).

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