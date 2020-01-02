Экхофф — о праздновании Нового года: норвежцы сильно напиваются. Вот и все наши традиции
Олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира, норвежская биатлонистка Тириль Экхофф рассказала о традициях празднования Нового года на её родине.
«Норвежцы сильно напиваются в эту ночь и устраивают большую вечеринку. Традиции? Нет. Просто много алкоголя. Вот и все наши традиции. Мы, биатлонисты, конечно, не так сильно отмечаем. Помню, когда была очень молода, то сильно напилась в новогоднюю ночь. В каком возрасте? Кажется, мне тогда было 20.
В новом году хочу оставаться здоровой, и чтобы моя семья была здорова. Наверное, пожелаю себе хорошо выступить на чемпионате мира", — приводит слова Экхофф сайт «Матч ТВ».
29-летняя спортсменка выиграла четыре личные гонки подряд в Кубке мира. В общем зачёте Экхофф занимает второе место.
Экхофф: во Франции болельщики аплодируют промахам норвежцев. В России было так же
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