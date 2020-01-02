Кугаевский: улетаю с Гараничевым и Старых в Обертиллиах

Главный тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский сообщил, что спортсмены приступают к подготовке к соревнованиям в первых числах января.

«Зимой паузы перед стартами совсем небольшие. В Чайковском недавно прошёл отбор на первенство мира. После него мы командой региона сразу собрались в «Жемчужине Сибири». Уже в начале января юниоров ждут новые соревнования. Выезд на них – третьего числа. Поэтому 31 декабря и 1 января нужно работать. Это – спортивная жизнь.

У нас в январских этапах Кубка мира примут участие Александр Логинов, Евгений Гараничев и Ирина Старых. В первых числах 2020-го года они отправляются в Австрию. Логинов улетел в Обертиллиах 1 января, а я с Гараничевым и Старых – 2-го. Там будет проведён недельный сбор. После чего спортсмены отправятся на Кубок мира в немецкие Оберхоф и Рупольдинг, а я вернусь в Тюмень.

Амбициозные ли планы на 2020 год? Да, но сейчас всё зависит не только от нас. Вы знаете ситуацию с ВАДА и санкциями в отношении российского спорта. Ждём решений IBU, от которых уже будем отталкиваться", — приводит слова Кугаевского «Тюменская арена».

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/2020.