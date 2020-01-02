«Самый отчаянный, непредсказуемый и неутомимый». СБР поздравил Тихонова с днём рождения

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) поздравила четырёхкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова с 73-летием.

«2 января биатлонная семья поздравляет самого титулованного, харизматичного и бескомпромиссного! Самого отчаянного, непредсказуемого и неутомимого. Недостижимого и непостижимого в нашей 60-летней истории. Вы всё, конечно, поняли — Александра Ивановича Тихонова!» — говорится в сообщении СБР, опубликованном в «Твиттере».

Ранее Тихонов неоднократно критиковал руководство СБР и главу организации Владимира Драчёва. У Тихонова возник также конфликт с комментатором Дмитрием Губерниевым, с которым бывший биатлонист обменивался негативными комментариями.

Тихонов был президентом СБР с 1996 по 2008 год.