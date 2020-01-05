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Поварницын: буду стараться вернуться

Поварницын: буду стараться вернуться
Биатлон / Кубок IBU 0

Российский биатлонист Александр Поварницын сообщил, что в ближайшее время будет готовиться к соревнованиям в Ижевске.

«Моя форма на ближайшее время. А на номере — отражение места, где проведу его. Буду стараться вернуться. Родные стены обязательно помогут в этом», — написал Александр.

Фото доступно на странице Поварницына в «Инстаграме».

Спортсмен неудачно выступил на соревнованиях «Ижевская винтовка» и не смог отобраться в сборную России на январские этапы Кубка IBU.

В общем зачёте Кубка IBU российский биатлонист занимает 21-е место, в его активе 125 очков. Лидирует немец Лукас Фрачер (331).

Биатлон. Кубок IBU. Состав сборной России
Мужчины
Семён Сучилов, Кирилл Стрельцов, Василий Томшин, Алексей Слепов, Вадим Филимонов, Ильназ Мухамедзянов.

Женщины
Екатерина Глазырина, Анастасия Поршнева, Полина Шевнина, Анна Никулина, Ульяна Кайшева, Виктория Сливко.

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