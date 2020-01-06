Отец Юрловой-Перхт рассказал, когда биатлонистка вернётся на Кубок мира

Виктор Юрлов, отец и личный тренер российской биатлонистки Екатерины Юрловой-Перхт, сообщил, когда ожидать возвращения спортсменки в состав национальной команды на Кубок мира.
Ранее Союз биатлонистов России объявил, что 34-летняя Юрлова-Перхт не выступит на четвёртом этапе в Оберхофе из-за болезни. Её заменит Анастасия Поршнева.
«После Анси она выступала на Рождественской гонке и сразу же, буквально там, заболела гриппом. Сейчас она лечится в Австрии.
Как она себя чувствует? Сейчас уже всё нормально. Начала тренироваться спокойненько, двигается немного. Второй день на лыжах стоит. В общем, готовится к следующему этапу в Рупольдинге. С ней всё будет хорошо!» — цитирует Виктора Юрлова «Спорт день за днём».
Четвёртый этап Кубка мира будет проходить в Оберхофе (Германия) с 9 по 12 января. В программе соревнований спринтерские гонки, эстафеты и масс-старты.
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