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Тренер сборной Украины — о погоде в Оберхофе: если спортсмены видят мишени, это уже хорошо

Тренер сборной Украины — о погоде в Оберхофе: если спортсмены видят мишени, это уже хорошо
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал погодные условия в Оберхофе (Германия) где с 9 по 12 января состоится очередной этап Кубка мира. Ряд спортсменов и экспертов отметили сильный туман на трассе.

«Это хорошая погода для Оберхофа. Если спортсмены видят мишени, это то уже хорошо. Но туман здесь непостоянен, он то сгущается, то ослабевает. В начале тренировки он был гуще, и это уже беспокоило.

Влажный воздух не влияет на дыхание, всё нормально. Для сервиса — да, проблем намного больше. Влажность меняется, нужно из-за этого менять смазку. Нужно смотреть, в какую группу заявлять спортсмена на спринт, возможна небольшая лотерея из-за смены погоды», — приводит слова Санитры «Матч ТВ».

Расписание стартов на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе
9 января
16:10 мск. Спринт, женщины

10 января
16:10. Спринт, мужчины

11 января
13:40. Эстафета, женщины
15:50. Эстафета, мужчины

12 января
14:35. Масс-старт, женщины
16:05. Масс-старт, мужчины

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