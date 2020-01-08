Самуэльссон скорректирует график выступлений на Кубке мира для подготовки к ЧМ

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон рассказал, что пропустит один из этапов Кубка мира ради подготовки к чемпионату мира – 2020.
«После Рупольдинга я пропущу этап в Поклюке, отправлюсь домой в Эстерсунд, где буду готовиться к чемпионату мира. Незадолго до его начала мы планируем перебраться в Риднау, чтобы подвести организм к условиям высокогорья.
В начале января я пропустил три дня. Но на самом деле ничего серьёзного не произошло. Не думаю, что это как-то скажется на моей подготовке», — приводит слова Самуэльссона SVT.
Этап Кубка мира в Поклюке (Словения) пройдёт с 20 по 26 января, чемпионат мира в Антхольце (Италия) – с 12 по 23 февраля.
В общем зачёте Кубка мира Самуэльссон занимает 36-е место. В его активе 48 очков. Лидирует норвежец Йоханнес Бё. Он набрал 374 балла.
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