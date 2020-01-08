Тренер сборной Германии оценил условия на этапе в Оберхофе

Трёхкратный олимпийский чемпион, тренер сборной Германии по биатлону Марк Кирхнер оценил условия, в которых пройдёт четвёртый этап Кубка мира в Оберхофе (Германия). Соревнования стартуют завтра, 9 января.
«Вообще, в этом году у нас была хорошая погода, особенно три недели в декабре, затем в январе прошло потепление, снега стало мало. Сейчас снега хватает, но, как видите, стоит туман. Будем оптимистами — погода может улучшиться, хотя в среду-четверг мы ждём небольшой дождь. На выходные передают потепление, но без тумана. Если мишени видны с тренерской позиции, как сейчас, то у спортсменов проблем нет», — цитирует Кирхнера сайт «Матч ТВ».
Тренер также ответил на вопрос о том, приходилось ли ему стрелять в Обрехофе, ничего не видя.
«Думаю, что любой спортсмен, выступавший сколь-либо долго на высоком уровне, оказывался в Оберхофе в такой ситуации», — сказал Кирхнер.
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