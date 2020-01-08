Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Тренер сборной Германии оценил условия на этапе в Оберхофе

Тренер сборной Германии оценил условия на этапе в Оберхофе
Биатлон / Кубок мира 0

Трёхкратный олимпийский чемпион, тренер сборной Германии по биатлону Марк Кирхнер оценил условия, в которых пройдёт четвёртый этап Кубка мира в Оберхофе (Германия). Соревнования стартуют завтра, 9 января.

«Вообще, в этом году у нас была хорошая погода, особенно три недели в декабре, затем в январе прошло потепление, снега стало мало. Сейчас снега хватает, но, как видите, стоит туман. Будем оптимистами — погода может улучшиться, хотя в среду-четверг мы ждём небольшой дождь. На выходные передают потепление, но без тумана. Если мишени видны с тренерской позиции, как сейчас, то у спортсменов проблем нет», — цитирует Кирхнера сайт «Матч ТВ».

Тренер также ответил на вопрос о том, приходилось ли ему стрелять в Обрехофе, ничего не видя.

«Думаю, что любой спортсмен, выступавший сколь-либо долго на высоком уровне, оказывался в Оберхофе в такой ситуации», — сказал Кирхнер.

Чемпион мира Пидручный пропустит спринт в Оберхофе из-за рождения сына
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020