Драчёв опубликовал видео с тренировки сборной России в Оберхофе

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв представил видео тренировки сборной России в преддверии старта четвёртого этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«Сборная из Австрии переехала в Оберхоф, Германия. Ждём первых стартов после Нового года! Погода в Обертиллиахе была отличная! Ждём 9 января — женский спринт! Погоду обещают тёплую и дождливую», — написал Драчёв.

Видео доступно в «инстаграме» Владимира Драчёва.

Ранее стало известно, что вместо Екатерины Юрловой-Перхт на этапе в Оберхофе выступит Анастасия Поршнева.

Расписание стартов на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе

9 января

16:10 мск. Спринт, женщины.



10 января

16:10. Спринт, мужчины.



11 января

13:40. Эстафета, женщины.

15:50. Эстафета, мужчины.



12 января

14:35. Масс-старт, женщины.

16:05. Масс-старт, мужчины.