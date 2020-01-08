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Драчёв опубликовал видео с тренировки сборной России в Оберхофе

Драчёв опубликовал видео с тренировки сборной России в Оберхофе
Биатлон / Кубок мира 0

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв представил видео тренировки сборной России в преддверии старта четвёртого этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«Сборная из Австрии переехала в Оберхоф, Германия. Ждём первых стартов после Нового года! Погода в Обертиллиахе была отличная! Ждём 9 января — женский спринт! Погоду обещают тёплую и дождливую», — написал Драчёв.

Видео доступно в «инстаграме» Владимира Драчёва.

Ранее стало известно, что вместо Екатерины Юрловой-Перхт на этапе в Оберхофе выступит Анастасия Поршнева.

Расписание стартов на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе
9 января
16:10 мск. Спринт, женщины.

10 января
16:10. Спринт, мужчины.

11 января
13:40. Эстафета, женщины.
15:50. Эстафета, мужчины.

12 января
14:35. Масс-старт, женщины.
16:05. Масс-старт, мужчины.

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