Драчёв опубликовал видео с тренировки сборной России в Оберхофе

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв представил видео тренировки сборной России в преддверии старта четвёртого этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия).
«Сборная из Австрии переехала в Оберхоф, Германия. Ждём первых стартов после Нового года! Погода в Обертиллиахе была отличная! Ждём 9 января — женский спринт! Погоду обещают тёплую и дождливую», — написал Драчёв.
Видео доступно в «инстаграме» Владимира Драчёва.
Ранее стало известно, что вместо Екатерины Юрловой-Перхт на этапе в Оберхофе выступит Анастасия Поршнева.
Расписание стартов на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе
9 января
16:10 мск. Спринт, женщины.
10 января
16:10. Спринт, мужчины.
11 января
13:40. Эстафета, женщины.
15:50. Эстафета, мужчины.
12 января
14:35. Масс-старт, женщины.
16:05. Масс-старт, мужчины.
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