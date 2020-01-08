Объявлен состав сборной Франции на этап Кубка мира в Оберхофе

Тренерский штаб сборной Франции по биатлону объявил состав команды на четвёртый этап Кубка мира, который пройдёт в Оберхофе (Германия) с 9 по 12 января, сообщает SkiChrono.



В заявку мужской сборной Франции включены Мартен Фуркад, Кентен Фийон Майе, Симон Детьё, Фабьен Клод, Антонен Гигонна и Эмильен Жаклен.



В состав женской команды вошли Селия Эмонье, Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Хло Шевалье, Жюлия Симон, Каролин Коломбо.

В общем зачёте мужского Кубка наций сборная Франции занимает второе место. В женском Кубке наций Франция идёт четвёртой.



Расписание стартов на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе

9 января

16:10 мск. Спринт, женщины.



10 января

16:10. Спринт, мужчины.



11 января

13:40. Эстафета, женщины.

15:50. Эстафета, мужчины.



12 января

14:35. Масс-старт, женщины.

16:05. Масс-старт, мужчины.