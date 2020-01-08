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Объявлен состав сборной Франции на этап Кубка мира в Оберхофе

Объявлен состав сборной Франции на этап Кубка мира в Оберхофе
Биатлон / Кубок мира 0

Тренерский штаб сборной Франции по биатлону объявил состав команды на четвёртый этап Кубка мира, который пройдёт в Оберхофе (Германия) с 9 по 12 января, сообщает SkiChrono.

В заявку мужской сборной Франции включены Мартен Фуркад, Кентен Фийон Майе, Симон Детьё, Фабьен Клод, Антонен Гигонна и Эмильен Жаклен.

В состав женской команды вошли Селия Эмонье, Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Хло Шевалье, Жюлия Симон, Каролин Коломбо.

В общем зачёте мужского Кубка наций сборная Франции занимает второе место. В женском Кубке наций Франция идёт четвёртой.

Расписание стартов на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе
9 января
16:10 мск. Спринт, женщины.

10 января
16:10. Спринт, мужчины.

11 января
13:40. Эстафета, женщины.
15:50. Эстафета, мужчины.

12 января
14:35. Масс-старт, женщины.
16:05. Масс-старт, мужчины.

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