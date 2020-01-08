Норицын: Оберхоф и в прошлом году был достаточно мокрым

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын надеется, что команда сможет успешно выступить на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«Как вы знаете, Катя Юрлова приболела и решила пропустить Оберхоф. Учитывая её состояние и здешнюю погоду, ей лучше подготовиться к Рупольдингу. На Кубке мира будет выступать Анастасия Поршнева. Спринт будет показательным для выбора команды на эстафетную гонку.

Надо всегда быть готовым бежать любой этап. Четвёртый этап должен быть престижным, нужно биться за него. По сервису, мы здесь усилились. Оберхоф и в прошлом году был достаточно мокрым. То есть, есть разница с Анси, но будем ждать, что у нас получится лучше", — цитирует Норицына «Матч ТВ».

Четвёртый этап Кубка мира пройдёт в Оберхофе (Германия) с 9 по 12 января. В программе соревнований спринтерские гонки, эстафеты и масс-старты.