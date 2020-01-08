Сорокина: Халили — это ещё один Саша Логинов

Бывшая российская биатлонистка Наталья Сорокина прокомментировала настрой сборной России на этап Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«У спортсменов праздника особого нет. После новогодней ночи мы выходим тренироваться. Все праздники у нас проходят в рабочем режиме. Ребята были в это время в Европе, тренировались.

Что можно было успеть за это время? Реально восстановиться и подтянуть технические недочёты. Подтягивать форму нужно было Латыпову, Поршневу, а Елисееву нужно было отдохнуть. У Логинова всё в порядке. Опасения есть по поводу Елисеева в том плане, что в том году у него был спад во второй половине сезона. Гонки в Оберхофе будут показательными, смог ли он выйти из зоны дискомфорта или нет, но ему будет тяжелее, чем Саше.

Халили? За Каримом я наблюдаю. Он мне напоминает Сашку Логинова. И технически, и характером, и тем, как он себя ведёт на трассе. Это ещё один Саша Логинов. Он чуть более открытый, чем Саша, но характер у него сильный. Для него это тоже вызов, как он себя покажет на Кубке мира. Только не одной гонкой, естественно, его нужно накатывать на Кубке мира. Его нужно покатать, и на следующий год он проявит себя», — приводит слова Сорокиной «Матч ТВ».

Четвёртый этап Кубка мира пройдёт в Оберхофе (Германия) с 9 по 12 января.