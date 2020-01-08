К. Резцова оценила готовность к этапу Кубка мира в Оберхофе
Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о подготовке к четвёртому этапу Кубка мира, который стартует в Оберхофе (Германия) завтра, 9 января.
«Сделали большую подготовительную работу на сборе в Обертиллиахе, силовую и скоростную. Какое сейчас состояние? Накануне было тяжеловато, потому что спустились с гор. Посмотрим, как будет в спринте», — приводит слова Резцовой сайт «Матч ТВ».
В состав женской сборной России на этап в Оберхофе также вошли Светлана Миронова, Лариса Куклина, Ирина Старых и Анастасия Поршнева, заменившая заболевшую Екатерину Юрлову-Перхт. В общем зачёте Кубка мира лучшая из россиянок, Светлана Миронова, занимает девятую строчку. Резцова — 42-я.
Этап Кубка мира в Оберхофе завершится 12 января.
Поршнева отреагировала на попадание в состав сборной России на этап в Оберхофе
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