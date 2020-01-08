СБР назвал предварительный состав сборной России на юниорский чемпионат мира

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) на своей странице в «Твиттере» опубликовала предварительный состав национальной команды для участия в юниорском чемпионате мира, который пройдёт в Ленцерхайде (Швейцария). Список ещё не прошёл утверждение.

Юниоры: Даниил Серохвостов, Кирилл Бажин, Вадим Истамгулов, Никита Матвеев, Карим Халили.

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Юниорки: Анастасия Шевченко, Инна Худорожкова, Анастасия Халиуллина, Алина Кудисова, Анастасия Гореева.



Ранее старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров сообщил, что Саид Халили выступит на юниорском чемпионате мира без отбора. Соревнования пройдут с 26 января по 2 февраля 2020 года.

Предстоящие этапы Кубка мира состоятся в Оберхофе (9-12 января 2020 года), Рупольдинге (15-19 января) и Поклюке (23-26 января).