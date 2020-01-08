Пройс не поможет сборной Германии на домашнем этапе Кубка мира в Оберхофе

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс пропустит следующий этап Кубка мира, который пройдёт в Оберхофе (Германия). Спортсменка не восстановилась после перенесённой болезни. Она точно не выступит в спринтерской гонке и эстафете. Её шансы на участие в масс-старте крайне малы. Об этом сообщает Nordic Magazine.



Планируется, что Пройс вернётся на следующем этапе в Рупольдинге, который пройдёт с 15 по 19 января. Кто заменит её на соревнованиях в Оберхофе, не уточняется. В настоящее время Франциска занимает 13-е место в общем зачёте Кубка мира.

Биатлон. Этап Кубка мира. Оберхоф. Состав сборной Германии

Мужчины

Симон Шемпп, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль, Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Лукас Фрацшер.



Женщины

Денизе Херманн, Франциска Хильдебранд, Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Марион Дайгентеш, Марен Хаммершмидт.