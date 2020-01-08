Миронова первой из биатлонисток начнёт спринтерскую гонку на этапе КМ в Оберхофе
Стали известны стартовые номера спортсменок, которые 9 января примут участие в спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Первой в бой уйдёт россиянка Светлана Миронова.
В спринтерской гонке также выступят российские биатлонистки Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ирина Старых и Анастасия Поршнева. Заявлены 102 спортсменки. Старт намечен на 16:30 мск.
Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Оберхоф, Германия
Женщины. Спринт. Стартовые номера
1. Светлана Миронова (Россия)
23. Лариса Куклина (Россия)
39. Кристина Резцова (Россия)
55. Ирина Старых (Россия)
97. Анастасия Поршнева (Россия).
В Кубке наций россиянки занимают третье место, в их активе 2453 очка. Лидируют норвежки (2926).
Читайте также
- 8 января 2020
-
21:37
-
21:10
-
19:37
-
18:16
-
16:27
-
15:50
-
15:46
-
15:39
-
15:37
-
13:52
-
12:08
-
08:32
-
00:18
- 7 января 2020
-
22:46
-
21:47
-
15:23
-
11:02
- 6 января 2020
-
21:36
-
19:56
-
17:46
-
09:27
-
00:34
- 5 января 2020
-
11:58
- 2 января 2020
-
20:32
-
11:05
-
10:55
-
10:20
- 31 декабря 2019
-
13:25
-
13:02
-
09:23
- 30 декабря 2019
-
15:48
-
10:52
-
10:18
-
09:45
- 29 декабря 2019
-
16:29
Партнерский контент