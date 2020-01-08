Миронова первой из биатлонисток начнёт спринтерскую гонку на этапе КМ в Оберхофе

Стали известны стартовые номера спортсменок, которые 9 января примут участие в спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Первой в бой уйдёт россиянка Светлана Миронова.



В спринтерской гонке также выступят российские биатлонистки Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ирина Старых и Анастасия Поршнева. Заявлены 102 спортсменки. Старт намечен на 16:30 мск.



Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Оберхоф, Германия

Женщины. Спринт. Стартовые номера



1. Светлана Миронова (Россия)

23. Лариса Куклина (Россия)

39. Кристина Резцова (Россия)

55. Ирина Старых (Россия)

97. Анастасия Поршнева (Россия).



В Кубке наций россиянки занимают третье место, в их активе 2453 очка. Лидируют норвежки (2926).