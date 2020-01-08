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Миронова первой из биатлонисток начнёт спринтерскую гонку на этапе КМ в Оберхофе

Миронова первой из биатлонисток начнёт спринтерскую гонку на этапе КМ в Оберхофе
Биатлон / Кубок мира 0

Стали известны стартовые номера спортсменок, которые 9 января примут участие в спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Первой в бой уйдёт россиянка Светлана Миронова.

В спринтерской гонке также выступят российские биатлонистки Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ирина Старых и Анастасия Поршнева. Заявлены 102 спортсменки. Старт намечен на 16:30 мск.

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Оберхоф, Германия
Женщины. Спринт. Стартовые номера

1. Светлана Миронова (Россия)
23. Лариса Куклина (Россия)
39. Кристина Резцова (Россия)
55. Ирина Старых (Россия)
97. Анастасия Поршнева (Россия).

В Кубке наций россиянки занимают третье место, в их активе 2453 очка. Лидируют норвежки (2926).

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