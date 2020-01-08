Тарьей Бё пропустит эстафету на этапе КМ в Оберхофе, но выступит в спринте

Норвежский биатлонист Тарьей Бё не примет участие в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия) из-за перенесённой болезни, но планирует выступить в спринте и масс-старте. Об этом сообщает NRK.

«Сейчас я уже здоров и даже немного тренировался. Мне пришлось пропустить важный подготовительный этап. Вижу вопрос в ваших глазах: как я буду выступать? У меня есть талант, попробую бежать за счёт него», – отметил Бё.



Четвёртый этап Кубка мира пройдёт в Оберхофе (Германия) с 9 по 12 января. В программе соревнований спринтерские гонки, эстафеты и масс-старты.

9 января. Спринт, женщины

10 января. Спринт, мужчины

11 января. Эстафета, женщины. Эстафета, мужчины

12 января. Масс-старт, женщины. Масс-старт, мужчины.

Лидер общего зачёта Кубка мира Йоханнес Бё пропустит январские этапы Кубка мира из-за рождения ребёнка.

