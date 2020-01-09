Украинка Блашко пропустит этап Кубка мира в Оберхофе

Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Валерий Лесников сообщил, что Дарья Блашко пропустит этап Кубка мира в Оберхофе (Германия) из-за недомогания. Соревнования стартуют сегодня, 9 января.

«Она не очень хорошо себя чувствовала на сборе в Хохфильцене. Были проблемы с горлом, беспокоил насморк. Ничего серьёзного, но лучше поберечь спортсменку. Так что в нашем распоряжении будет пять биатлонисток.

Дарья пропустит весь этап. Но главный старт сезона — чемпионат мира. Не хотим рисковать, так как у нас уже есть горький опыт предыдущих лет", — приводит слова Лесникова «UA: БІАТЛОН».

Лесников также не стал называть состав на эстафету.

«Пока ничего не могу сказать. Всё покажет спринтерская гонка. Обещают дождь, так что будем ориентироваться в том числе и на состояние здоровья», — сказал тренер.