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Коломбо пропустит спринт в Оберхофе

Коломбо пропустит спринт в Оберхофе
Биатлон / Кубок мира 0

Французская биатлонистка Каролин Коломбо пропустит спринт на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). По данным L’est Republician, на этой неделе у спортсменки были проблемы с желудком.

«Мне лучше, но я не смогу выйти на старт в четверг», – отметила француженка.

Также под вопросом участие Коломбо в эстафете и масс-старте.

В женском спринте, который состоится сегодня, 9 января, сборную Франции представят Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Селия Амонье, Хло Шевалье и Жюлия Симон. В заявку мужской сборной Франции включены Мартен Фуркад, Кентен Фийон Майе, Симон Детьё, Фабьен Клод, Антонен Гигонна и Эмильен Жаклен.

В общем зачёте мужского Кубка наций сборная Франции занимает второе место. В женском Кубке наций Франция идёт четвёртой.

Объявлен состав сборной Франции на этап Кубка мира в Оберхофе
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