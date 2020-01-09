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Оглашён состав сборной России на юношеский чемпионат мира по биатлону

Оглашён состав сборной России на юношеский чемпионат мира по биатлону
Биатлон / Чемпионат мира 0

Тренерский штаб сборной России огласил состав команды на юношеский чемпионат мира по биатлону, который пройдёт в Ленцерхайде (Швейцария) с 26 января по 2 февраля, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.

Состав сборной России. Юноши
Станислав Ильиных, Алексей Ковалёв, Алексей Зубарев, Виталий Гатилов, Илья Анисимов.

Девушки
Амина Иванова, Любовь Калинина, Виктория Петрова, Дарья Малышкина, Кристина Панасенко.

Состав юношеской сборной будет утверждён правлением СБР в ближайшие дни.

Вчера, 8 января, был представлен состав сборной России на юниорский чемпионат мира. В него вошли: Даниил Серохвостов, Кирилл Бажин, Вадим Истамгулов, Никита Матвеев, Карим Халили, Анастасия Шевченко, Инна Худорожкова, Анастасия Халиуллина, Алина Кудисова, Анастасия Гореева.

Халили без отбора вошёл в состав сборной России на юниорский чемпионат мира
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