Васнецова: верю, что состояние позволит соревноваться на высоком уровне. Но пока так

Российская биатлонистка Валерия Васнецова выразила надежду, что в скором времени сможет выступать на высоком уровне. В этом сезоне она не выступала в Кубке мира.

«Хотелось бы внести ясность… Последнее время я часто стала получать в директ сообщения с вопросами о том, где сейчас? Чем занимаюсь? Чем живу и дышу? Как себя чувствую? Спасибо всем, кто переживает за меня и интересуется. Я очень рада, что у меня есть такие люди.



Так вот. Со мной всё хорошо! Я тренируюсь и по-прежнему всё так же живу и дышу биатлоном. Не опустила рук и продолжаю работать и верить, что в скором времени моё состояние позволит мне соревноваться на высоком уровне и показывать достойные результаты. Но пока так. Есть то, что есть! И я принимаю это и не огорчаюсь. Значит, так нужно, ведь всё, что ни делается и ни происходит в нашей жизни, всегда так, как нужно, и только к лучшему.



Да, и самое главное, не нужно никого винить в своих неудачах, не нужно отдаляться от близких и родных людей, не нужно пытаться спрятаться от всего мира. Нужно позволить вашим родным подержать вас и помочь вам, потому что вера, поддержка и любовь самых близких людей творят чудеса. И это именно те люди, которые желают вам только добра, которые никогда вас не оставят. Цените свою семью всегда и почаще говорите им о том, как сильно вы их любите. Просто так, без всякого повода», – написала Васнецова в своём «инстаграме».

Сегодня, 9 января, в Оберхофе (Германия) стартует четвёртый этап Кубка мира.