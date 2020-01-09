Васнецова: верю, что состояние позволит соревноваться на высоком уровне. Но пока так

Российская биатлонистка Валерия Васнецова выразила надежду, что в скором времени сможет выступать на высоком уровне. В этом сезоне она не выступала в Кубке мира.
«Хотелось бы внести ясность… Последнее время я часто стала получать в директ сообщения с вопросами о том, где сейчас? Чем занимаюсь? Чем живу и дышу? Как себя чувствую? Спасибо всем, кто переживает за меня и интересуется. Я очень рада, что у меня есть такие люди.
Так вот. Со мной всё хорошо! Я тренируюсь и по-прежнему всё так же живу и дышу биатлоном. Не опустила рук и продолжаю работать и верить, что в скором времени моё состояние позволит мне соревноваться на высоком уровне и показывать достойные результаты. Но пока так. Есть то, что есть! И я принимаю это и не огорчаюсь. Значит, так нужно, ведь всё, что ни делается и ни происходит в нашей жизни, всегда так, как нужно, и только к лучшему.
Да, и самое главное, не нужно никого винить в своих неудачах, не нужно отдаляться от близких и родных людей, не нужно пытаться спрятаться от всего мира. Нужно позволить вашим родным подержать вас и помочь вам, потому что вера, поддержка и любовь самых близких людей творят чудеса. И это именно те люди, которые желают вам только добра, которые никогда вас не оставят. Цените свою семью всегда и почаще говорите им о том, как сильно вы их любите. Просто так, без всякого повода», – написала Васнецова в своём «инстаграме».
Сегодня, 9 января, в Оберхофе (Германия) стартует четвёртый этап Кубка мира.
- 9 января 2020
-
15:43
-
14:33
-
13:54
-
12:54
-
10:40
-
08:41
- 8 января 2020
-
21:37
-
21:10
-
19:37
-
18:16
-
16:27
-
15:50
-
15:46
-
15:39
-
15:37
-
13:52
-
12:08
-
08:32
-
00:18
- 7 января 2020
-
22:46
-
21:47
-
15:23
-
11:02
- 6 января 2020
-
21:36
-
19:56
-
17:46
-
09:27
-
00:34
- 5 января 2020
-
11:58
- 2 января 2020
-
20:32
-
11:05
-
10:55
-
10:20
- 31 декабря 2019
-
13:25
-
13:02