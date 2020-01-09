Осрблье примет два этапа Кубка IBU подряд

Пятый этап Кубка IBU по биатлону перенесён из города Душники-Здруй (Польша) в Осрблье (Словакия) из-за тёплой погоды, сообщается в официальном «твиттере» соревнований.
Таким образом, в Осрблье пройдут два этапа Кубка IBU подряд — четвёртый и пятый, запланированные на 10-12 и 16-18 января соответственно.
Также была изменена программа соревнований на пятом этапе Кубка IBU: 15 января пройдут смешанные эстафеты, 17-го — спринтерские гонки, 18-го — гонки преследования.
В состав мужской сборной России на январские этапы Кубка IBU вошли: Семён Сучилов, Кирилл Стрельцов, Василий Томшин, Алексей Слепов, Вадим Филимонов, Ильназ Мухамедзянов.
В заявку женской команды были включены: Екатерина Глазырина, Анастасия Поршнева, Полина Шевнина, Анна Никулина, Ульяна Кайшева, Виктория Сливко. Однако Поршнева выступит на этапе Кубка мира в Оберхофе вместо Екатерины Юрловой-Перхт. Вместо Шевниной и Поршневой на Кубок IBU были вызваны Евгения Павлова и Наталья Гербулова.
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